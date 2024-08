“Una sconfitta annunciata purtroppo, ma il Sindaco Gubetti insiste: “siamo convinti della procedura messa in essere dal Comune quindi ricorreremo al Consiglio di Stato”. Non c’è bisogno di essere giuristi per capire che il regolamento e il piano antenne approvati dal Comune in corso di causa, sono atti sopravvenuti rispetto all’autorizzazione che il Comune ha preteso di annullare d’ufficio, per tale motivo non hanno alcuna rilevanza sulla legittimità di quell’autorizzazione, come giustamente ha sottolineato il Tar”.

Antenna di via Prati, il comune perde il ricorso al TAR. Belardinelli: “Basta prendere in giro i cittadini”

Così l’ex consigliere comunale Anna Lisa Belardinelli.

“Lei (il sindaco) – aggiunge la Belardinelli – insiste e continua a prendere in giro i cittadini alimentando false speranze. Sindaco il comune aveva la possibilità di fermare l’installazione dell’antenna a ridosso delle abitazioni negando il nulla osta paesaggistico che invece è stato concesso. Come al solito chiudete la stalla dopo che i buoi sono usciti, anzi dopo che proprio voi li avete fatti uscire”