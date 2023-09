La mozione promossa e relazionata in aula dal consigliere Luigino Bucchi (FDI) era stata condivisa e sottoscritta anche dai consiglieri: Salvatore Orsomando, Lamberto Ramazzotti, Annalisa Belardinelli, Vilma Pavin, Giovanni Moscherini, Luca Piergentili, Gianluca Paolacci e Emanuele Vecchiotti

Cerveteri, la maggioranza della Sindaca Gubetti boccia i “Parcheggi rosa” per gestanti e neo-mamme

“La realizzazione dei “Parcheggi Rosa” che in passato venivano realizzati a discrezione dei comuni, sono stati normati con D.L. 121 del 10/09/2021 e i comuni che li hanno istituiti entro dicembre 2021, a luglio 2022 sono stati beneficiari di contributi pubblici che ne hanno coperto abbondantemente i costi di realizzazione. Con il voto di oggi, la maggioranza del Sindaco Gubetti per voce del Presidente del consiglio Travaglia che nel suo intervento, tra le altre cose ha detto di non ritenere categoria fragile quella delle donne in stato di gravidanza e le neo-mamme, mentre la consigliera Mundula pur manifestando il suo parere favorevole all’iniziativa annunciava la sua astensione al voto in attesa della revisione del piano urbano hanno respinto senza appello l’istituzione dei “Parcheggi Rosa” a Cerveteri. Detti stalli i “Parcheggi Rosa” come specificato nei vari interventi dei consiglieri promotori, avrebbero consentito alla categoria interessata di vivere una maternità più serena e migliorarne la qualità della vita permettendo un agevole parcheggio in luoghi dove la sosta risulta problematica, come all’interno del centro cittadino e in prossimità di servizi indispensabili quali: Ambulatori medici, uffici postali, scuole, uffici della pubblica amministrazione ecc.; L’istituzione degli stalli rosa gratuiti anche nella nostra Città, avrebbero costituito una misura di tutela delle donne in gravidanza e delle mamme con i figli piccoli, indice di specifica sensibilità verso la maternità, e segno di elevato senso civico di una comunità che vanta di abitare un territorio culla della civiltà di un grande popolo, quello etrusco.”

Così in un comunicato stampa i consiglieri di opposizione vontanti la mozione, che hanno affermato inoltre:

“Con la bocciatura della mozione, inoltre, alle donne in stato di gravidanza e alle neo-mamme residenti a Cerveteri viene meno la possibilità di usufruire dei “Parcheggi Rosa” esistenti ormai nella maggior parte dei comuni limitrofi perché sprovviste di tesserino rosa che deve essere rilasciato dal comune di residenza ed esposto nel caso di occupazione di detti parcheggi.

Esito della votazione.

Consiglieri contrari:

Linda Ferretti, Luigi Geronzi, Angelo Galli, Maria Antonietta Pilu, Federico Salamone, Alessandro Gazzella. Sindaco Maria Elena Gubetti, Presidente del Consiglio Carmelo Travaglia.

Astenuti: consigliere Laura Mundula.

Si allontanano dall’aula in fase di votazione le consigliere di maggioranza: Antonella Di Cola, Adele Prosperi e Arianna Mensurati. Unica voce fuori dal coro, il consigliere di maggioranza Enrico Alessandrini che vota a favore della mozione insieme ai consiglieri promotori.”