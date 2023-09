Si può presentare domanda fino a mercoledì 27 settembre

Raccolta delle olive a Cerveteri, pubblicato l’avviso –

Raccolta delle olive a Cerveteri, pubblicato l’avviso

A Cerveteri si va a concludere il periodo di vendemmia e già si inizia a programmare la raccolta delle olive. Anche quest’anno l’Assessorato alle Politiche Agricole del Comune di Cerveteri ha pubblicato l’avviso rivolto a tutti i cittadini che intendono cimentarsi nella raccolta delle olive dagli alberi comunali e auto-produrre per l’uso domestico dell’ottimo olio a km0. Fino a mercoledì 27 settembre, si può fare domanda di assegnazione di una delle aree verdi pubbliche dove sono localizzate le piante.

Più precisamente, di fronte al vecchio cimitero di Via Rosati (Granarone), nel parco della Legnara, lungo la Via Settevene Palo davanti alle Scuole Elementari e in Via Fontana Morella angolo Via Martiri delle Foibe.

La richiesta di assegnazione va fatta utilizzando i moduli prestampati presenti sul sito istituzionale del Comune di Cerveteri www.comune.cerveteri.rm.it

L’unico requisito necessario per partecipare al bando, è la residenza nel Comune di Cerveteri, da autocertificare unitamente all’istanza di accesso alla concessione stessa. Ad ogni domanda corrisponderà l’assegnazione di un’unica area, con un massimo di 5 piante a concessione fino ad esaurimento. Il frutto della raccolta può essere destinato al solo consumo personale.

“La pubblicazione del bando per la raccolta delle olive è oramai una tradizione di questo periodo a Cerveteri, una terra ricca di risorse naturali, che vede nell’agricoltura una delle sue principali fonti di sviluppo economico – ha detto l’Assessore alle Politiche Agricole del Comune di Cerveteri Riccardo Ferri – abbiamo la fortuna di avere degli olivi bellissimi, meravigliosi, che fanno una straordinaria produzione di un olio di oliva di ottima qualità. Non è un caso, che una delle manifestazioni più attese e oramai più tradizionali, oltre a quella del vino, è la Festa dell’Olio Nuovo, che danni richiama migliaia di visitatori provenienti da tutto il Lazio”.

“Autorizzando i cittadini a cogliere le olive per portarle direttamente al frantoio – prosegue Ferri – vogliamo favorire la riattivazione di tutte quelle cure di cui le piante hanno bisogno per crescere in salute e mantenere la produzione. L’unico requisito che bisogna possedere per chiedere un’area di raccolta è la residenza nel Comune di Cerveteri, da autocertificare unitamente all’istanza di accesso alla concessione stessa. Termine ultimo per presentare domanda, quello di mercoledì 27 settembre”.