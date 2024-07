A Cerveteri i Consiglieri di opposizione criticano duramente la maggioranza: “lasciate di nuovo parola agli elettori”

A Cerveteri la crisi prosegue, i Consiglieri di opposizione hanno espresso un duro attacco contro la maggioranza, accusandola di incapacità e disorganizzazione. L’ultimo episodio che ha scatenato la polemica riguarda l’ennesima mancata presenza della maggioranza in Consiglio Comunale, un’assenza che ha ulteriormente ritardato la variazione di bilancio proposta da un assessore della stessa maggioranza.

Con un post social congiunto, Vilma Pavin, Alessandro Fondate e Luca Piergentili, Consiglieri di opposizione, hanno denunciato il comportamento della maggioranza: “Ora che avete fatto l’ennesimo disastro non presentandovi in consiglio comunale come maggioranza, ritardando ulteriormente la variazione di bilancio proposta da un vostro assessore, anche se in ritardissimo, cosa volete far credere ai cittadini? che la colpa è dell’opposizione? Spieghiamo bene, anzi, ribadiamo che siete voi la maggioranza al governo di questa città e siete sempre voi che dovete essere presenti e avere la maggioranza per approvare i progetti legati al vostro programma, ratificare atti ecc.

Il nostro compito è quello di fare proposte (ma non ci avete mai ascoltati), verificare e presentare interrogazioni per controllare il vostro operato. Il nostro ruolo non è certo quello di stampella o addirittura, come pensa qualcuno, di sostituti di quei consiglieri di maggioranza che, per divergenze con la sindaca e la sua giunta, decidono di non presentarsi o addirittura rimanere fuori alla porta. ” – e concludono – “siete stati eletti per governare e non per fare il gioco delle tre carte, se non ce la fate e avete capito di aver sbagliato… bene! Rimettetevi in gioco e lasciate di nuovo la parola agli elettori, vi vorranno ancora più bene. Siate corretti con voi stessi e con i cittadini.”