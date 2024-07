Ladispoli, il 20 luglio spettacolo “Risate in sala d’aspetto”

Oggi sabato 20 luglio a Ladispoli spettacolo dal titolo “Risate in sala d’aspetto” presso l’arena teatro La Grottaccia di via Rapallo 14

Oggi sabato 20 luglio, presso l’arena teatro La Grottaccia di via Rapallo 14 a Ladispoli, si esibiranno dalle ore 21:00 i Manonèunacosaseria, in una esilarante spettacolo dal titolo “Risate in sala d’aspetto”: 3 diverse sale d’aspetto, 2 perfetti sconosciuti, 1 dialogo surreale, in un mix di gags, equivoci e battute dove la realtà non è come si presenta.

L’APS Manonèunacosaseria è un’associazione senza scopo di lucro che persegue la finalità di praticare, promuovere e diffondere la cultura e l’arte nel settore del teatro, iscritta all’Albo comunale di Ladispoli e al Registro Unico del Terzo Settore. La compagnia teatrale non professionista, che si esibisce sul territorio ladispolano ormai da alcuni anni alternando commedie proprie e di altri autori, propone in questo spettacolo, scritto e diretto da Renato Terrevoli, tre divertentissimi sketches con un unico filo conduttore: come ingannare l’attesa in una sala d’aspetto.

Lo spettacolo è gratuito fino a completamento dei posti disponibili.