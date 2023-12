Il consigliere comunale Anna Lisa Belardinelli ha annunciato le sue dimissioni dalla massima assise cerveterana e vola in Regione. La Belardinelli ha ottenuto un incarico all’interno dell’assessorato ai Lavori Pubblici della Regione Lazio. Ecco le sue parole: “Scelta difficile, sofferta, me che ritengo giusto fare in questo momento…Poco fa ho presentato le mie dimissioni da consigliere comunale, ovviamente non senza averci riflettuto a lungo e, come sempre, insieme al mio gruppo. Ringrazio ancora tutti gli elettori che mi hanno dato fiducia e che per ben sei anni e mezzo mi hanno consentito di sedere in consiglio comunale, dove spero di averli ben rappresentati”.

“A loro, a chi ha creduto e ancora crede in me voglio dire di stare tranquilli: la mia decisione non è certo un addio alla politica locale, non è nemmeno un arrivederci…e non è assolutamente una resa, è solo un allontanamento dal mio ruolo istituzionale….”

Cerveteri, la Belardinelli lascia l’incarico da consigliere e vola in Regione

“A settembre ho deciso di accettare un incarico politico in Regione, Assessorato Lavori Pubblici, che non mi consente di essere presente alle sedute del Consiglio comunale e della commissione di cui faccio parte nemmeno togliendo ulteriormente tempo al mio lavoro e alla mia famiglia, come ho fatto fino ad oggi, per questo non ritenendo corretto per il futuro disertare o delegare, preferisco che un’altra persona del mio gruppo prenda il mio posto. Una persona di cui ho piena fiducia, con la quale in questi 6 anni e mezzo ho condiviso ogni scelta, ed è proprio grazie ad una sua idea che è cominciata questa mia avventura… Alessandro Fondate”.

“Continuerò a lavorare, insieme a lui e agli altri tre consiglieri del mio gruppo, fianco a fianco – assicura l’ex candidata a sindaco – mettendoci sempre tutta me stessa, la faccia ed il cuore”.

“Continuerò a far sentire la mia voce, ad ascoltare i miei concittadini e a combattere contro chi sta trascinando sempre più in basso la nostra città…e a chi ha detto che io e Luca Piergentili sono 6 anni che andiamo in consiglio comunale a rompere le scatole (usando un’espressione molto più colorita) voglio dire che può stare tranquillo: continuerò a rompere le scatole anche stando fuori dal consiglio comunale!” conclude commossa l’ormai ex consigliere del Comune di Cerveteri.