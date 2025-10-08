Cerveteri, incendio su via del Sasso. Il rapido intervento dei Vigili del Fuoco evita il peggio

Nel pomeriggio, a Cerveteri, in via del Sasso, che era già stata teatro durante l’estate di un grave incendio che aveva messo a rischio la vita di molte persone e dei soccorritori, si è sviluppato un nuovo importante rogo.

Il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Cerveteri ha consentito di spegnere le fiamme in breve tempo. Impedendo che il fuoco, partito dal canneto e dalle sterpaglie, si propagasse verso alcune auto parcheggiate nella parte soprastante, in via della Necropoli.

Non si conosce ancora la causa di questo nuovo incendio. Ma sicuramente l’innesco è stato favorito dal tempo sostanzialmente secco dell’ultimo periodo. Nelle ultime settimane, il nostro territorio era già stato colpito da diversi incendi. Come quello in zona Due casette e nell’area del Sasso.