Santa Marinella: disagi sulla viabilità per opere necessarie e urgenti, Il vicesindaco Amanati monitora l’andamento dei lavori.

“Il disagio che si sta verificando in questi giorni era stato preventivato, quando nelle settimane scorse abbiamo annunciato l’avvio e la ripresa di alcuni interventi sulle strade cittadine. Ogni giorno e più volte al giorno mi reco personalmente alle aree di cantiere per monitorare e verificare l’andamento dei lavori, che voglio ricordare sono interventi urgenti e necessari, improcrastinabili”.

Queste le parole del vicesindaco Andrea Amanati, che segue con gli uffici e la Polizia Locale la situazione della viabilità cittadina, il giorno dopo la chiusura del Ponte Vignacce e dell’intersezione tra via Valdambrini e via delle Colonie, interessate dall’intervento di Italgas per ripristinare la condotta che alimenta l’intero quartiere. Si tratta di un’opera che consentirà ai residenti di avere il regolare servizio di gas , indispensabile e irrinunciabile soprattutto con l’accensione dei riscaldamenti.

Amanati precisa, inoltre, che la società Acea Ato 2, impegnata in zona Perazzeta per il guasto sulla rete idrica Olgiata- Civitavecchia, entro tre giorni terminerà i lavori e la viabilità in direzione Prato del Mare tornerà alla normalità.

Nella giornata di oggi anche l’intervento urgente di Acea su una fognatura su Lungomare Marconi, altezza Ospedale Bambin Gesù, è terminato e anche qui la circolazione sarà ripristinata.

“Ci sono opere attese da anni, che finalmente si stanno realizzando e che cambieranno in meglio Santa Marinella- aggiunge Amanati- Chiediamo ai cittadini di pazientare e comprendere che la nostra città ha una morfologia tale da rendere difficile la circolazione. Soprattutto quando si chiude un ponte che collega due quartieri al centro e alla statale, non abbiamo grandi alternative. Abbiamo calendarizzato tutti i lavori programmati, ma poi accadono anche i guasti imprevisti e la necessità di porvi subito rimedio.

Come Amministrazione siamo impegnati a fare in modo che si arrivi alla conclusione rapida di tutti gli interventi previsti”, conclude il Vicesindaco.