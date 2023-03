Cerveteri, il sostegno dell’UGL a Giuliano Paolacci

Giuliano Paolacci, operatore ecologico cerite, ha avuto un malore e riceve il sostegno del gruppo UGL

Nei giorni scorsi, Giuliano Paolacci, un operatore ecologico, ha avuto un malore e sta ancora lottando per cercare di riprendersi. Il gruppo sindacale UGL lo sostiene e spera che tutto si risolva per il meglio:

“Oggi vorremmo rivolgere una preghiera speciale per Giuliano Paolacci un operatore ecologico esemplare che nei giorni scorsi si è sentito male ed ora sta lottando tra la vita e la morte! Certo noi tutti vorremmo si riprendesse ma le notizie non sono confortanti e quindi ci auguriamo perlomeno che non soffra, troppo giovane per meritare un destino così violento ed improvviso che ci lascia tutti sconcertati e addolorati! Nessuno merita questo ma Giuliano, a maggior ragione, perché solo chi lo ha conosciuto ha saputo apprezzare la sua bontà il suo sorriso sempre e con tutti anche con chi ogni spesso ha tentato di ostacolarlo, abbiamo ancora bisogno di lui in cantiere e non solo in cantiere perché persone come lui arricchiscono la nostra società e le nostre giornate”.

“Forza Giuliano, ti vogliamo bene, non possiamo perderti”, si chiude così la nota del gruppo.