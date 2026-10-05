Cerveteri, il Comitato 88 di Futuro Nazionale chiude a Grando: «Nessun sostegno, avremo la nostra lista»

Il Comitato Futuro Nazionale Cerveteri 88 prende posizione in vista delle prossime elezioni amministrative di Cerveteri e annuncia la volontà di presentare una propria lista elettorale. La presa di posizione arriva, si legge nel comunicato diffuso dal Comitato, «in riferimento al passaggio di alcuni consiglieri e assessori del Comune di Ladispoli a Futuro Nazionale».

Il Comitato fa sapere inoltre che non sosterrà il candidato sindaco Alessandro Grando, spiegando le ragioni della scelta attraverso due passaggi che vengono definiti essenziali.

«Il Comitato Futuro Nazionale Cerveteri 88 presenterà una propria lista elettorale e ALLE PROSSIME ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL COMUNE DI CERVETERI NON SOSTERRÀ IL CANDIDATO SINDACO della lista civica Alessandro Grando, il quale ha saltato due passaggi essenziali, e cioè: primo, fare la tessera con Futuro Nazionale Cerveteri e secondo convocare un incontro con i tesserati con l’unico comitato esistente nel comune dove Grando vorrebbe fare il sindaco».

Una posizione, quella del Comitato, che sottolinea quindi l’importanza del rapporto con la struttura territoriale e con gli iscritti al movimento presenti a Cerveteri.

Nel comunicato viene tuttavia fatta una distinzione precisa tra le elezioni amministrative e quelle politiche.

«Si precisa che alle elezioni politiche 2027 Futuro Nazionale avrà tutto il nostro sostegno e supporto possibile».

A firmare la presa di posizione è Bruna Di Berardino, referente del Comitato 88 Futuro Nazionale.