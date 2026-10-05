Sabato 10 ottobre l’iniziativa “I Care. Da Barbiana a Bracciano”: un pomeriggio dedicato a educazione, partecipazione e comunità. Tra gli ospiti Rosy Bindi, già Ministra della Repubblica e presidente del Comitato nazionale per le celebrazioni del Centenario della nascita di Don Lorenzo Milani

Bracciano, il Centro Civico Comunale sarà intitolato a Don Lorenzo Milani –

BRACCIANO – Il messaggio di Don Lorenzo Milani torna a parlare alle comunità attraverso due parole semplici ma ancora profondamente attuali: “I care”, mi sta a cuore. Sarà proprio questo lo spirito dell’iniziativa in programma sabato 10 ottobre 2026, quando il Centro Civico Comunale di Bracciano Nuova verrà ufficialmente intitolato al sacerdote ed educatore che ha lasciato un segno profondo nella storia culturale e sociale italiana.

L’appuntamento, promosso dal Comune di Bracciano, prenderà il via alle ore 16.30 presso il Centro Civico Comunale di via Traversa Borsellino e proseguirà fino alle 19. Una giornata significativamente intitolata “I Care. Da Barbiana a Bracciano”, costruita attorno ai temi dell’educazione, della partecipazione e della comunità.

Ad aprire il pomeriggio saranno l’accoglienza e l’apertura della mostra “Il Silenzio si fa Voce”. Alle 17 sono previsti i saluti istituzionali del sindaco Marco Crocicchi, seguiti dall’intervento della presidente del Consiglio comunale Giulia Sala, dedicato al ruolo del Centro Civico come luogo di partecipazione e comunità.

L’assessore alle Politiche Sociali e alla Pubblica Istruzione Massimo Guitarini illustrerà quindi le ragioni che hanno portato alla scelta di intitolare la struttura a Don Lorenzo Milani. Spazio anche al murale realizzato da un collettivo di artiste, che sarà presentato insieme al significato dell’opera.

Momento centrale dell’iniziativa sarà la partecipazione di Rosy Bindi, già Ministra della Repubblica e presidente del Comitato nazionale per le celebrazioni del Centenario della nascita di Don Lorenzo Milani. Alle 17.45 interverrà sul tema “I care. Don Milani, la Costituzione e la responsabilità di non lasciare indietro nessuno”. A seguire, alle 18.15, è previsto un dialogo con Bindi aperto alla partecipazione del pubblico.

La giornata proseguirà con una lettura di Don Lorenzo Milani affidata a Consulta Giovani e culminerà, alle 18.50, con la cerimonia ufficiale di intitolazione e lo scoprimento del murale “Centro Civico Comunale Don Lorenzo Milani”.

L’iniziativa vuole così trasformare l’intitolazione in qualcosa di più di un atto formale: un’occasione per riportare al centro il valore della responsabilità individuale e collettiva, dell’educazione come strumento di emancipazione e della partecipazione come fondamento della vita di una comunità.

Da Barbiana a Bracciano, il messaggio di Don Milani conserva tutta la sua forza: “I care. Mi sta a cuore”. Un principio che il nuovo Centro Civico è chiamato da oggi a custodire e, soprattutto, a tradurre nella vita quotidiana della comunità.