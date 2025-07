Cerveteri, il 27 luglio presso la Mondadori Bookstore Daniela Alibrandi presenta il suo nuovo romanzo “I delitti della Vergine” –

Sarà domenica 27 luglio alle ore 21:00 presso la Mondadori Bookstore di Cerveteri il prossimo appuntamento del tour organizzato per il nuovissimo romanzo di Daniela Alibrandi, “I delitti della Vergine”, pubblicato da Morellini Editore nella collana Luoghi e Storie. Il tour, che ha visto una carrellata di successi sia negli appuntamenti romani, con una grande affluenza di pubblico, sia in quello presso il Castello di Santa Severa, nell’ambito della rassegna letteraria Libri e Calic, dove si è registrato il tutto esaurito sin dai primi momenti, si conclude con un incontro carico di suggestioni.

A presentare l’autrice e il suo romanzo, che ricordiamo è il diciassettesimo pubblicato, sarà la giornalista Barbara Pignataro. Accompagnerà la Alibrandi il criminologo forense Gianluca Di Pietrantonio, mentre alcune parti del romanzo verranno recitate dal regista e attore Agostino De Angelis insieme agli attori della Academy for Theatre, Cinema & Cultural Heritage Eleonora Pini, Riccardo Frontoni e Riccardo Dominici.

Ad arricchire l’incontro la degustazione di vini offerta dalla Azienda Agricola Lopes e gradevoli intermezzi musicali a cura di DJ Set con Daniele Giacomini.

Daniela Alibrandi

Colpi di scena e suspense sono garantiti dallo stile MultiDimensionCrime della Alibrandi,per il quale è conosciuta e apprezzata in Italia e all’estero. Tanto più che le ambientazioni di questo romanzo sono estremamente misteriose e affascinanti, in un vortice di mistero, nel quale si intrecceranno leggende antiche e crimine attuale. Ragazze innocenti scompaiono senza lasciare traccia e, mentre il corpo di Diletta viene rinvenuto nella vasca della Fontana di Trevi, presenze inquietanti animano il corso sotterraneo dell’acquedotto Vergine. In questo thriller psicologico, Daniela Alibrandi porterà di nuovo il lettore a ragionare insieme all’assassino, a patire il terrore della vittima e a indagare insieme al commissario Rosco e alla sua squadra.

Per seguire l’autrice:

Sito web italianohttps://danielaalibrandi.com/

