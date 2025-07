Il passaporto italiano è tra i più potenti al mondo nel 2025 –

Il passaporto italiano è considerato uno dei più potenti al mondo, posizionandosi ai primi posti nelle classifiche di vari enti, come Henley & Partners e Arton Capital’s Passport Index.

Questo significa che i titolari di passaporto italiano possono viaggiare in numerosi paesi senza bisogno di visto o ottenendo un visto all’arrivo.

In particolare, secondo Henley Passport Index, il passaporto italiano, insieme a quelli di altri paesi come Francia, Germania, Spagna, Giappone e Singapore, permette l’accesso senza visto a 194 destinazioni.

Questo lo rende uno dei passaporti più forti a livello globale.

La potenza del passaporto italiano si traduce in una maggiore libertà di movimento e opportunità per i cittadini italiani, sia per viaggi turistici che per motivi di lavoro o studio.

La classifica viene aggiornata regolarmente, quindi è sempre consigliabile consultare le fonti ufficiali per avere le informazioni più aggiornate.