Cerveteri, il 25 e 26 maggio 2024 primo raduno nazionale di Vespa

La Vespa è un modello di scooter della Piaggio, brevettato il 23 aprile del 1946, su progetto dell’ingegnere aeronautico Corradino D’Ascanio.

Si tratta di uno dei prodotti di disegno industriale più famosi al mondo nonché più volte utilizzato come simbolo del design italiano. La Vespa è stata esposta nei musei di design, arte moderna, scienza & tecnica e trasporti di tutto il mondo.

Fa parte della collezione permanente del Triennale Design Museum di Milano e del MoMA di New York.

Il prossimo anno in Italia a Cerveteri un raduno nazionale, il primo, ne permetterà la sottolineatura del fascino.

Affermano infatti gli organizzatori di Vespa Club Cerveteri dalla propria pagina Facebook: “Siamo felici di annunciare che il 25 e il 26 maggio 2024 si terrà un entusiasmante raduno NAZIONALE di due giorni a Cerveteri limitato solo ai primi 100 iscritti!

Questo evento è un’opportunità straordinaria per tutti noi appassionati di Vespa di riunirci, condividere la passione per le nostre adorate vespe e creare ricordi indimenticabili.

Vi invitiamo a segnare queste date nei vostri calendari e a prepararvi per un weekend emozionante. Saranno organizzate diverse attività, tra cui escursioni, visite al museo, uscita in notturna e la possibilità di conoscere altri appassionati di Vespa. Inoltre, non mancheranno deliziosi cibi e bevande locali per deliziare il vostro palato.

Restate sintonizzati per ulteriori dettagli sull’itinerario e le modalità di registrazione. Questo raduno è l’occasione perfetta per rafforzare l’amicizia tra i soci e celebrare la nostra passione comune per le Vespe.

Non vediamo l’ora di condividere questa avventura con voi. Mantenetevi aggiornati e preparatevi per un raduno indimenticabile a Cerveteri nel maggio 2024!”