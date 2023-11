Intervista esclusiva a Marco Mellace

Karahan Tepe: Flipped Prof riporta in vita in 3D il luogo più antico al mondo costruito dall’uomo –

Karahan Tepe: Flipped Prof riporta in vita in 3D il luogo più antico al mondo costruito dall’uomo

Karahan Tepe, il luogo più antico al mondo costruito dall’uomo, ubicato nella provincia di Şanlıurfa in Turchia, risalente secondo gli studiosi al 10200 a.C. Il luogo, di recente scoperta, è tornato alla luce in tutto il suo splendore grazie all’opera 3D di Marco Mellace. Nella vita insegnante di sostegno presso l’Iss Luca Paciolo di Bracciano, colui conosciuto in tutto il mondo per i suoi lavori multimediali didattici con il soprannome di “Flipped Prof”, titolare di un canale YouTube, infatti ha voluto contribuire con la propria dote a dare ulteriore sottolineatura a questo ritrovamento, che segna attraverso la propria esistenza ulteriore viaggio a ritroso nel tempo della storia umana e del suo rapporto con il mondo circostante. Un lavoro peculiare, novità assoluta in termini temporali di studio anche per lo stesso Professore, che spinge chi scrive a conoscere più da vicino questa nuova creatura tecnologica portata alla luce, da Mellace, contattando telefonicamente l’interessato per una breve intervista illustrativa.

Quali emozioni si provano nel rivedere in 3D il luogo più antico al mondo costruito dall’uomo?

Emozioni grandissime, anche perché questa è molto probabilmente la prima ricostruzione che cerca di riprodurre quello che doveva essere questo sito al momento del suo massimo splendore, sulla base delle informazioni che abbiamo di questo luogo di recente scoperta.

Come è nata l’idea?

È nata parlando con i miei studenti i quali mi hanno domandato quale fosse il luogo più antico a mondo costruito dall’uomo. Io mi ricordavo di Göbekli Tepe, sito gemello per molti fattori di Karahan Tepe, che ebbi modo di ricostruire. Poi ricercando, insieme abbiamo fatto la scoperta proprio di Karahan Tepe, che risale al 10200 a.C. I due luoghi inoltre distano tra loro 40 km.

Marco Mellace

Cosa comprende la tua ricostruzione multimediale?

Debbo ammettere che non è stato facile ricostruire Karahan Tepe, infatti non sono molte le fonti che descrivono questo luogo di recente scoperta. Si trova, invece, molto materiale esoterico. Nello specifico la ricostruzione comprende il nucleo dei ritrovamenti principali, come alcuni recinti, i blocchi megalitici a forma di “T” collocati all’interno di un ambiente circolare grande, blocchi enormi ubicati in zona accanto, dove all’interno è stata ritrovata anche una testa, davvero impressionante per peculiarità. Poi blocchi a forma cilindrica e blocchi costruiti a livello intuitivo in due altri punti del sito. Secondo alcuni studiosi queste strutture rappresentano dei corpi, secondo altri questi templi vennero costruiti come forma di ringraziamento per essere sopravvissuti alla glaciazione.

Dove è possibile vederla?

Questa ricostruzione 3D è possibile vederla sul mio canale YouTube “Flipped Prof”, all’interno del video “KARAHAN TEPE 3d, 11000 a.C., la preistoria riscritta dove tutto ebbe inizio”.

Verso quale pubblico è destinata?

È destinata a tutti gli appassionati di storia, questo è un sito importantissimo, dove, secondo le ultime scoperte, è iniziata la storia dell’uomo nelle sue fasi di rapporto con l’edificazione e l’urbanizzazione. Forse in futuro potranno essere scoperti siti più antichi, ma ad oggi Karahan Tepe è quello più antico scoperto fino a questo momento.

A chi vuoi dedicare questa ricostruzione 3D?

A Piero Angela, perché sicuramente lui se fosse ancora in vita certamente avrebbe approfondito la cosa, per l’importanza del sito e per capire effettivamente le sue origini.

Link video: https://www.youtube.com/watch?v=ZHevY1Whii8