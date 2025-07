Cerveteri: il 19 luglio conferenza sull’AgriCultura

Sabato 19 luglio si terrà una conferenza sull’AgriCultura, ideata da Agostino De Angelis, in occasione della Sagra del Melone

Sabato 19 Luglio alle ore 18.45, in occasione della Sagra del Melone che si terrà dal 18 al 20 luglio nella località Due Casette a Cerveteri, organizzata dalla Pro Loco Due Casette, si terrà la conferenza dedicata alla storia del territorio agricolo, dall’Agro Romano alla riforma Agraria dell’Ente Maremma e all’importanza delle Comunità Parrocchiali, ideata dall’attore e regista Agostino De Angelis e l’Associazione Culturale ArcheoTheatron con il presidente Desirée Arlotta.

L’appuntamento inoltre si colloca all’interno della II Edizione del ©Festival Internazionale dell’AgriCultura ideato dallo stesso regista, che ha avuto successo lo scorso anno con la presentazione realizzata all’interno della Chiesa Madonna di Loreto con la disponibilità dei parroci Padre Mario Vecchierelli e Padre Pietro Ceroni.

La conferenza tratterà di uomini, donne, agricoltori, medici, parroci, insegnanti, che dal basso hanno costruito la storia del nostro territorio durante il periodo delle riforme agrarie in Italia, tra gli anni ’30 e ’60 del Novecento; uomini e donne che hanno avuto il ruolo fondamentale di trasformare il volto delle campagne e nel lottare per una maggiore giustizia sociale. Grazie al coraggio e alla determinazione di queste persone, la riforma agraria ha rappresentato un passo importante verso una società più equa e moderna. A delineare tali argomenti saranno i relatori coinvolti dal regista, tra cui prof. Don Giorgio Rossi, la dott.ssa Angela Carletti, il professore e scrittore Paolo Palliccia e la maestra e scrittrice Maria Pia Cedrini. Moderatrice la giornalista Barbara Pignataro. L’evento si svolge all’interno dello spazio culturale della Sagra con ingresso libero. Per l’occasione saranno proiettati immagini, filmati, interviste riguardanti la storia del territorio.