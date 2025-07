La Guardia Costiera prosegue i controlli al porto di Santa Marinella e verifica lo sbarco di tonno rosso, pesce spada e tonno alalunga

Proseguono regolarmente i controlli del personale Militare dell’Ufficio Locale Marittimo Guardia Costiera di Santa Marinella, sotto il coordinamento del Comandante Luogotenente NpPn Cacace Strato, hanno proceduto al controllo dello sbarco controllando che siano state adottate tutte le procedure previste dalla normativa sulla cattura di questi esemplari : tonno alla lunga, pesce spada e del tonno rosso.



Settore professionale della pesca d’altura , per i pescatori professionisti con l’obbligo di apporre un sigillo di garanzia su ogni esemplare di tonno rosso.

Si è svolto in giornata nel porto di Santa Marinella lo sbarco di pesce spada e tonno alla lunga e nei giorni scorsi, il tonno rosso certificato ICCAT, a bordo di una delle poche imbarcazioni del Lazio autorizzate alla pesca del tonno rosso, del pesce spada, del tonno alalunga e all’utilizzo dei FAD per la pesca della lampuga. Un importante traguardo che rappresenta un valore aggiunto per il territorio di Santa Marinella.