Cerveteri: i bambini della scuola di Due Casette a lezione dalla Protezione Civile comunale per il progetto “CivicaMente”

“CivicaMente”: i bambini della scuola di Due Casette a lezione dalla Protezione Civile comunale

Una mattinata formativa all’aria aperta presso la sede di Via Casetta Mattei



I bambini del plesso delle Due Casette della Scuola Salvo D’Acquisto “a scuola” di Protezione Civile. Questa mattina infatti, il Gruppo Comunale di Protezione Civile ha svolto corsi formativi agli studenti sulle principali nozioni che regolano le attività della Protezione Civile.

Si tratta di “civicaMENTE”, un momento importante quello svoltosi presso la Base di Via Casetta Mattei a I Terzi, che ha permesso ai volontari di far conoscere ai più piccoli e alle docenti il ruolo fondamentale che ogni svolge nel territorio la Protezione Civile per la tutela dei cittadini. Presente per l’amministrazione comunale, la Consigliera comunale Anna Mastrandrea.

“Come si pianificano le attività quotidiane di Protezione Civile ed in particolar modo durante le emergenze, attività di primo soccorso e di antincendio e un corso sulle attività del reparto cinofilo, anch’esso più che mai fondamentale in casi di situazioni di grave necessità. Sono state create quattro isole formative alle quali hanno preso parte 40 bambini con i loro docenti, un’iniziativa presentata dalla Dirigenza Scolastica e che il Responsabile della nostra Protezione Civile Renato Bisegni e tutti i volontari hanno immediatamente accolto con entusiasmo – ha dichiarato il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – tutti noi conosciamo il grande lavoro che la Protezione Civile Comunale svolge nel territorio di Cerveteri. Siamo pertanto felici e orgogliosi che i nostri ragazzi abbiano trascorso una giornata così importante insieme ai nostri volontari. Un’iniziativa che verrà ripetuta anche prossimamente e che speriamo possa rendere felici i bambini proprio come lo sono stati oggi”.