Nel corso di un’intervista esclusiva il politico ha dimostrato di non avere preferenze in merito al nome del candidato sindaco. “Voglio solo che il centrodestra torni a governare”. Rossi smentisce così le voci che lo volevano contrario alla candidatura della consigliera Belardinelli e rilancia: “I rappresentanti della destra devono discutere e scegliere un nome, altrimenti non si governa. Smentisco in modo categorico certe insinuazioni trapelate su certa stampa locale. Non ho posto o porrò alcun veto su Anna Lisa. L’obiettivo del centrodestra è di tornare a governa, dopo 20 anni, la città”.

Forte ormai di una posizione totalmente libera da costrizioni di partito, l’ex primo cittadino ha sottolineato che un’alleanza è imprescindibile per tornare a governare.

Severo il giudizio dell’ex sindaco Guido Rossi sull’amministrazione Pascucci: “10 anni di niente, solo fuffa”.

Secondo l’esponente di centrodestra l’amministrazione attuale è stata carente sotto tutti i punti di vista e ha distrutto ciò che era stato precedentemente costruito. “Era un’amministrazione giovane dalle grande potenzialità, ma che ha dimostrato di non saper governare”. Secondo Rossi l’errore madornale è stato quello di permettere la mancanza di personale negli uffici amministrativi paralizzando l’intera macchina.

Cerveteri, Guido Rossi: “Il centrodestra deve presentarsi unito alle elezioni. Nessun veto su alcun candidato”

Rossi non è soddisfatto nemmeno dello sviluppo turistico di Cerveteri che continua a mancare di grandi strutture ricettive.

L’invito dell’ex sindaco per le prossime elezioni è quello di guardare alle persone più che ai programmi. “I programmi sono tutti simili, bisogna vedere chi li propone” dice chiaramente. Nonostante sia tutt’ora una voce influente, Rossi ha annunciato che non scenderà in campo nelle prossime elezioni.

“Mi aspetto una riflessione da parte delle persone. Viva Cerveteri” conclude l’ex sindaco del comune di Cerveteri Guido Rossi.

