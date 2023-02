Il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti ieri in Regione Lazio per la presentazione del progetto: ”Autostrade per l’Italia pronta a procedere alla realizzazione”

Cerveteri, Gubetti: “Rotatoria allo svincolo autostradale, avvio cantieri per inizio 2024”

“Ieri, martedì 14 febbraio, ho incontrato presso la Regione Lazio, i referenti di Autostrade per l’Italia che hanno presentato gli interventi da realizzare sulla tratta autostradale Cerveteri-Torrimpietra e hanno confermato la realizzazione della rotatoria allo svincolo autostradale di Cerveteri. Un intervento fondamentale per la viabilità del nostro territorio, un’opera attesa da tanti anni e oramai non più rimandabile. Il progetto è pronto ed è stato già pubblicato sul BURL l’8 febbraio 2023; a breve verrà convocata la conferenza dei servizi e successivamente si concluderà l’iter autorizzativo e quindi si potrà procedere con l’avvio dei lavori. Ho rappresentato ad Autostrade la necessità di anticipare il più possibile l’intervento di realizzazione della rotatoria rispetto agli interventi previsti sulla tratta. L’apertura del cantiere potrebbe avvenire nei primi mesi del 2024”. Ad annunciarlo è il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti.

“Si tratta di un’opera fondamentale non solo per Cerveteri, ma anche per la vicina Ladispoli e per tutto il comprensorio – ha dichiarato il Sindaco – lo svincolo autostradale è cruciale per la viabilità cittadina. In questi anni più volte abbiamo chiesto con forza la realizzazione di quest’opera che riteniamo non sia più rimandabile: troppe volte abbiamo assistito ad incidenti stradali in quel tratto, in parte dovuti alla velocità delle auto ma anche alla mancanza di un’opera di fondamentale rilevanza come la rotatoria in grado di regolare in modo più sicuro il traffico”.

“In sede di conferenza dei servizi, alla quale sarà presente Autostrade per l’Italia e tutti gli Enti interessati dall’opera compreso il Comune di Cerveteri – conclude il Sindaco Gubetti – rinnoverò, l’importanza e l’urgenza della realizzazione della rotatoria. Vigileremo affinché i cantieri inizino il prima possibile”.