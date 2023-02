“Viva soddisfazione per l’elezione di Marietta Tidei nel nuovo Consiglio della Regione Lazio. Marietta Tidei ha avuto i maggiori consensi nella lista del Terzo Polo. Questo a testimonianza dell’ottimo lavoro svolto nella passata legislatura e nella vicinanza ai problemi e agli abitanti della Regione”.

“Come Circolo di Italia Viva siamo molto soddisfatti perché ancora una volta le nostre azioni concrete sono state importanti per questa tornata elettorale. Grazie anche al nostro attivismo, all’apertura di una sede per il comitato elettorale, ai volantinaggi nei mercati, alla costante partecipazioni ad incontri con i candidati sul territorio, all’affissione di manifesti, alla presentazione dei candidati a nostri conoscenti e amici, alla presenza ai seggi come rappresentanti di lista abbiamo contribuito a questo importante risultato”.

Elezioni Regionali Lazio 2023: “Soddisfazione Viva per la conferma di Marietta Tidei”

“Ringraziamo anche chi, con il loro singolo voto, ha voluto fornire il proprio consenso elettorale al Terzo Polo … tutto è stato utile al conseguimento del risultato finale. Dispiace molto per Luciano Nobili, altro candidato sostenuto dal nostro gruppo insieme a Luca Andreassi, che per una manciata di voti (circa trenta) non ce l’ha fatta. Ha lottato con tenacia, impostando una campagna elettorale condotta senza ambiguità su temi concreti. A lui un grande abbraccio da tutto il nostro gruppo”.

“A livello regionale siamo dispiaciuti ma non sorpresi per i risultati ottenuti dal Terzo Polo. Sapevamo che queste competizioni elettorali non favoriscono i partiti di opinione, ancora poco strutturati sul territorio e “giovani”, come è attualmente il Terzo Polo. Ma ora sotto con le Europee del 2024. Sarà tutta un’altra musica … e noi ci saremo con il nostro consueto attivismo e la nostra rinnovata passione”.

I simpatizzanti di Italia Viva: Vittoria Marini, Maurizio Falconi, Luciano Lucci, Aldo Rinaldi, Francesco Canicossa, Gabriele Rinaldi, Ahron Lucantonio, Quinta Donnini, Nello Bartolozzi e Crescenzo Marra