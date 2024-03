Il sindaco ancora una volta in visita al presidio di Torrimpietra: “Creare una rappresentanza del settore in grado di fare l’interesse degli imprenditori”

Cerveteri, Gubetti: “Nascerà la consulta degli allevatori e agricoltori” – Una altro volta insieme agli agricoltori e allevatori del presidio di Torrimpietra per sostenerli in questa battaglia e per iniziare a lavorare insieme alla nascita della Consulta degli Agricoltori di Cerveteri.

Nascerà presto la Consulta degli allevatori e agricoltori del nostro territorio. Il nuovo organismo avvicinerà il mondo delle imprese agricole e agroalimentari all’amministrazione comunale.

L’idea è quella di creare una rappresentanza del settore in grado di fare l’interesse degli imprenditori, tenendo sempre costante il contatto tra loro e gli enti istituzionali. Inoltre si lavorerà insime per la partecipazione a bandi regionali, nazionali ed europei per essere sempre pronti e preparati a cogliere le importanti opportunità che il nostro territorio offre, lavoreremo a costruire e diffondere il concetto di rete per promuovere l’importanza di stare insieme.

La Consulta è importante perché coinvolgerà i diretti interessati, mettendo a disposizione degli imprenditori la possibilità di portare le loro necessità nel Consiglio comunale. Nelle prossime settimane il percorso prevede la raccolta delle candidature spontanee per chi vorrà far parte del direttivo della Consulta e la successiva approvazione in Consiglio comunale. Spero che questo percorso iniziato insieme porti presto i primi frutti.

Così il sindaco in una nota affidata ai social.