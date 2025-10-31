Cerveteri, Gubetti: “La città non merita divisioni politiche o commissariamenti”

Il primo cittadino rilancia il programma di Governo dopo il consiglio comunale in cui è stata bocciata la mozione di sfiducia

“Come ogni giorno, siamo tornati al lavoro per Cerveteri. Perché amministrare non è una scelta individuale, è un impegno collettivo”.

A scriverlo è il primo cittadino, Elena Gubetti a margine del voto sulla fiducia durante l’ultimo consiglio comunale.

“È un patto con i cittadini – scrive -, basato sulla coerenza, sulla responsabilità e sul rispetto del mandato che ci hanno affidato. In aula l’ho detto, e lo ribadiamo oggi con chiarezza: abbiamo un “difetto” — mettiamo sempre cuore e passione in ciò che facciamo. E nel nostro ruolo, il senso del dovere e la coscienza non mancano mai. Nessuno di noi ha chiesto di fare questo percorso per ambizione personale. È stato un impegno nato da una visione condivisa, dalla volontà di portare avanti un progetto di sviluppo per Cerveteri che viene da lontano, costruito nel tempo, passo dopo passo, e che non può essere interrotto”.

“Sappiamo che ci sono ancora molte cose da migliorare, tante sfide da affrontare. Lo riconosciamo con umiltà. Ma sappiamo anche che stiamo lavorando, con serietà e trasparenza, per realizzare ciò che abbiamo promesso ai cittadini. Cerveteri ha già pagato un prezzo altissimo per divisioni e crisi politiche. Non merita di tornare indietro. Non merita paralisi, incertezze o commissariamenti. Merita continuità, rispetto e cura. Noi ci siamo. Continuiamo a lavorare ogni giorno – chiosa il sindaco -, come abbiamo sempre fatto, con passione, dedizione e senso di responsabilità verso questa città che è casa per tutti noi. Cerveteri va avanti. Insieme”.