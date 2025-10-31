La massima diffusione tra il grande pubblico di questa certificazione è considerata strategica dai produttori Ceretani

Cerveteri, i produttori locali e l’Amministrazione comunale si impegnano a promuovere e a diffondere il Marchio De.C.O. – di Giovanni Zucconi

Ieri sera si è svolta nell’aula consiliare del Palazzo del Granarone a Cerveteri, una riunione degli iscritti al Registro Marchio De.C.O., e dei componenti della Commissione che lo assegna. Erano presenti oltre alla Presidente della Commissione, Catia Minghi, anche l’Assessore alle Politiche Agricole, Riccardo Ferri e il Consigliere Gianluca Paolacci.

Per chi non sapesse che cosa sia un Marchio De.C.O. (Denominazione Comunale d’Origine), ricordiamo che è una certificazione che un Comune rilascia per valorizzare e tutelare i prodotti agroalimentari, le ricette tradizionali e i manufatti artigianali tipici del proprio territorio.

La riunione di ieri aveva lo scopo di proseguire il confronto sullo sviluppo della promozione degli attuali prodotti a Marchio De.C.O.. Con l’intento di creare le necessarie sinergie nelle varie iniziative, e di proporre opportune strategie di sviluppo dei settori produttivi locali.

Nell’incontro si è discusso e ragionato soprattutto su come rilanciare o, meglio, lanciare, il marchio De.C.O. di Cerveteri all’attenzione del grande pubblico. Qualche ritardo, in passato, probabilmente c’è stato. Ma adesso si è deciso tutti insieme di cambiare passo. Con l’appoggio di tutti. Sia dell’Amministrazione comunale, che dei produttori.

Ognuno, si è detto, deve fare la sua parte. L’Amministrazione deve adoperarsi per fare circolare il più possibile il nostro Marchio De.C.O.. Utilizzando tutti i canali di comunicazione e pubblicitari a disposizione. E organizzare la partecipazione ad eventi e sagre, anche di paesi limitrofi, con stand che pubblicizzino e presentino i prodotti De.C.O. del territorio di Cerveteri. I produttori, a loro volta, devono contribuire con la loro partecipazione agli eventi, e con la proposizione di sempre nuove idee per una massima diffusione del Marchio.

In riunione è emersa più volte l’evidenza che i consumatori scelgono sempre di più i prodotti di qualità. Soprattutto se questa qualità è certificata. I produttori hanno fatto notare come i prodotti con marchio di qualità sono quelli che vengono regolarmente venduti di più nei mercati e nei negozi. E sempre a un prezzo più alto.

Per questo assegnare il Marchio De.C.O. ai prodotti di eccellenza di Cerveteri, e promuoverlo, è importante e strategico. Altrimenti, come ha dichiarato un produttore: “i nostri prodotti sono percepiti come un qualsiasi prodotto commerciale”.

Di proposte ne sono state fatte tante. Le più significative, date quasi per approvate, sono quella di partecipare con dei prodotti De.C.O., proposti in stand separatati dagli altri, alla Festa dell’olio del 6, 7 e 8 dicembre. E quella di organizzare una Festa del Marchio De.C.O. ad aprile. Subito dopo la Sagra del Carciofo.

Non sono mancate altre proposte che dovranno essere meglio approfondite nelle prossime riunioni. Come quella di organizzare, a Palazzo Ruspoli, un pranzo o una cena con pietanze cucinate solo con prodotti De.C.O.