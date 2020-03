Condividi Pin 1 Condivisioni

I consiglieri Aldo De Angelis e Salvatore Orsomando già nel 2011 avevano presentato un’interrogazione sulla struttura

“Cerveteri, Granarone privo di agibilità” –

“Granarone privo di agibilità?”. Questa la domanda che i due consiglieri di minoranza Aldo De Angelis e Salvatore Orsomando tornano a chiedersi.

Già nel 2011 i due consiglieri avevano presentato “una dettagliata interrogazione inerente l’agibilità della struttura che da allora ospita diversi uffici comunali”.

Interrogazione che però non ha “mai ricevuto alcuna risposta in merito”.

E così “ieri allarmati dal sovraccarico dei tanti faldoni appartenenti alla nuova dimora dell’ufficio urbanistica” i due consiglieri comunali hanno deciso di effettuare un sopralluogo al Granarone tornando a chiedere “l’atto di agibilità della stesso” e “ottenendo la drammatica risposta di una sua inesistenza”.

“È chiaro e logico che interesseremo immediatamente le autorità competenti – hanno proseguito De Angelis e Orsomando – per fare luce su tutta la vicenda, soprattutto per la salvaguardia di tutti coloro che frequentano la struttura in questione e se fosse tutto vero qualcuno ci dovrà anche spiegare il perché siano stati spesi soldi per un importante trasloco, come quello dell’ufficio urbanistica, sapendo che la struttura fosse priva di agibilità”.