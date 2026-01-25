Cerveteri, Foibe ed esodo giuliano-dalmata: dal 6 al 10 febbraio una rassegna tra memoria e verità storica.

Nel solco della memoria condivisa e del dovere di verità storica, prenderà vita a Cerveteri una rassegna dedicata al Giorno del Ricordo. Pensata per onorare le vittime delle Foibe e l’esodo giuliano-dalmata. Un percorso di appuntamenti che vuole riportare al centro una delle pagine più dolorose e a lungo rimosse della nostra storia nazionale. Trasformando la commemorazione in occasione di riflessione e di approfondimento.

La rassegna si svolgerà dal 6 al 10 febbraio a Cerveteri, in Sala Ruspoli, in Piazza Santa Maria. E si articolerà in una serie di iniziative che avranno come fulcro una mostra tematica curata da Riccardo Parisi. Sarà proprio lo spazio espositivo a fare da punto di riferimento e da palcoscenico per l’intero programma. Accompagnando e ospitando i diversi momenti previsti nel corso dei quattro giorni.

L’apertura, venerdì 6 febbraio, alle ore 17:00, sarà affidata a un convegno di alto profilo istituzionale. Con la partecipazione di autorevoli esponenti del panorama politico nazionale e regionale. Tra gli ospiti annunciati, il Senatore Roberto Menia, promotore della legge istitutiva del Giorno del Ricordo. La cui presenza viene indicata dagli organizzatori come un forte richiamo al valore civile e istituzionale di questa commemorazione.

Sabato 7 febbraio la rassegna proseguirà con la proiezione del film “Red Land – Rosso Istria”. Un’opera intensa e coraggiosa. Capace di restituire voce e volto a una tragedia spesso taciuta o dimenticata.

L’iniziativa è promossa dall’Associazione BuuuBall, madrina della rassegna. Da sempre impegnata nella diffusione della memoria storica attraverso il linguaggio della cultura e del cinema.

Un’attenzione particolare sarà rivolta anche alle giovani generazioni. Lunedì 9 e martedì 10 febbraio, gli studenti dell’IC Cena, e di altri Istituti del comprensorio, incontreranno testimoni diretti ed esuli. Vivendo un momento di confronto che si attende essere autentico e profondo. Un appuntamento che, nelle intenzioni degli organizzatori, vuole essere una vera e propria lezione di storia contemporanea. Un’esperienza capace di andare oltre i libri, per trasformare la memoria in coscienza e responsabilità.

La rassegna nasce quindi con un obiettivo chiaro: ricordare, comprendere e trasmettere. Perché, come sottolinea il comunicato emesso dagli organizzatori, il sacrificio di migliaia di italiani innocenti non venga mai dimenticato. E perché la memoria, quando è condivisa, possa diventare fondamento di una comunità più consapevole e unita.