In agenda l’elezione del Vicepresidente, un importante variazione del regolamento e i servizi pubblici

Cerveteri, il 5 febbraio è stato convocato il Consiglio comunale in sessione straordinaria

Il Comune di Cerveteri ha convocato il Consiglio comunale, in sessione straordinaria di prima convocazione, per giovedì 5 febbraio 2026 alle ore 18:00. All’ordine del giorno figurano dieci punti.

Uno dei momenti più significativi sarà quando l’Assemblea dovrà procedere all’elezione del Vicepresidente del Consiglio comunale, in sostituzione di Linda Ferretti, che è stata nominata Direttore generale della Multiservizi Caerite

Il punto più tecnico della seduta riguarderà una proposta di deliberazione presentata dal consigliere Salamone e altri. Si chiede di modificare gli articoli 51 e 52 del Regolamento del Consiglio comunale. Introducendo, nelle commissioni permanenti, il criterio della rappresentanza di tutti i gruppi e il voto ponderato. Che cosa vuole dire? Vuole dire che, se la proposta passa, si ripropone in ogni Commissione il peso delle singole forze politiche presenti in Consiglio. In altre parole, il voto del singolo componente della Commissione non varrà uno. Ma il voto di ciascun componente è proporzionale al numero di voti del proprio gruppo in consiglio, diviso per i rappresentanti in Commissione.

Questa modalità, che sembra complicata ma non lo è, ha lo scopo di fare rispecchiare la proporzione numerica, e di voto, del Consiglio comunale anche all’interno delle Commissioni.

La parte politica della seduta prosegue con tre mozioni. La prima, a firma del consigliere Bucchi e altri, riguarda l’ampliamento della rete di colonnine per la ricarica delle vetture elettriche. La seconda, del consigliere Salamone e altri, è dedicata al trasporto pubblico locale e al passaggio alla gestione di Astral S.p.A. La terza, sempre del consigliere Salamone e altri, propone iniziative di sensibilizzazione per aiutare bambini e bambine, ragazzi e ragazze a usare in modo consapevole le piattaforme di social network e a proteggere i propri dati personali online.

Chiudono la convocazione quattro interrogazioni a risposta orale, tutte presentate dal consigliere Bucchi e altri. Manutenzione dell’illuminazione pubblica, manutenzione delle strade provinciali di competenza di Città Metropolitana di Roma Capitale, attivazione dei Progetti Utilità Collettiva – PUC e, infine, un punto dedicato alle strade sul territorio comunale.