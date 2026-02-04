Otto nuovi scuolabus a Ladispoli: investimento da 1,4 milioni per il trasporto scolastico

Il Comune di Ladispoli investe 1 milione e 400mila euro per il rinnovo del trasporto scolastico, con l’acquisto di otto nuovi scuolabus destinati a sostituire i mezzi più vecchi e non più conformi agli attuali standard di sicurezza. L’operazione è stata finanziata attraverso un mutuo acceso da Palazzo Falcone presso la Cassa Depositi e Prestiti.

«Il rinnovo dell’intera flotta degli scuolabus è un intervento a cui tengo molto per l’incidenza che avrà sulle famiglie – spiega Renzo Marchetti –. I nuovi mezzi sono dotati dei più moderni sistemi di sicurezza, rispettano le normative ambientali e garantiscono maggiore accessibilità agli studenti con disabilità».

I nuovi scuolabus entreranno in servizio già dall’anno scolastico in corso e serviranno i consueti percorsi cittadini, collegando i vari plessi scolastici dislocati sul territorio. Il servizio coprirà il centro urbano, le zone periferiche come Miami, Cerreto, Caere Vetus, Campo Sportivo e Faro, oltre alle frazioni agricole.

I mezzi saranno alimentati in parte a gasolio e in parte a GPL, contribuendo a rendere il sistema di trasporto scolastico più moderno, sicuro ed efficiente.