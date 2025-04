Gli Assessori Francesca Cennerilli e Manuele Parroccini: “Programma completo in via di definizione, felici di annunciare il ritorno della Pro Loco come parte attiva dell’organizzazione”

Cerveteri celebra San Michele Arcangelo, Santo Patrono della città. Grande festa nel Centro Storico nelle giornate di sabato 10 e domenica 11 maggio: un ricco programma di appuntamenti, messo a punto dalla Pro Loco di Cerveteri, che torna dunque a capo dell’organizzazione della festa, con l’Assessorato alla Cultura e Turismo in collaborazione con l’Assessore ai Rapporti con i Rioni e Pro Loco del Comune di Cerveteri. Parte integrante e attiva della Festa, saranno anche quest’anno i Rioni della città, che saranno protagonisti con i consueti giochi popolari e attività tipiche della tradizione.

“Due giorni di grande festa per Cerveteri che si appresta a rendere omaggio a San Michele Arcangelo, il suo Santo Patrono – ha dichiarato Francesca Cennerilli, Assessore alla Cultura e al Turismo del Comune di Cerveteri – oltre alla tradizione religiosa, sempre molto sentita e partecipata, non mancherà la parte dedicata alla festa e all’intrattenimento, con spettacolo, musica dal vivo, stand di artigianato e i consueti e immancabili appuntamenti con i Rioni di Cerveteri, che insieme all’Assessore Manuele Parroccini, con il quale ho un rapporto lavorativo quotidiano e proficuo, vogliamo rendere sempre più protagonisti nei grandi appuntamenti di Cerveteri”.

“Il programma dettagliato – prosegue l’Assessore Francesca Cennerilli – sarà completato e reso pubblico nelle prossime ore, ma posso già annunciare i due spettacoli serali principali, che si svolgeranno in Piazza Aldo Moro: sabato 10 maggio la Tribute Band ufficiale di Rino Gaetano, mentre domenica 11 maggio serata dedicata alla musica anni ’80 e ’90, con Miki Johnson Deejay alla consolle. L’ingresso agli spettacoli e a tutte le attrattive della Festa del Patrono, sarà libero e gratuito”.

“Dopo numerosi incontri di preparazione e organizzativi, siamo oramai prossimi ad annunciare il programma ufficiale della Festa di San Michele Arcangelo, Santo Patrono della nostra città – ha aggiunto Manuele Parroccini, Assessore ai Rapporti con i Rioni e Pro Loco del Comune di Cerveteri – giungiamo a questo appuntamento con diverse novità: la prima, la più importante e sulla quale abbiamo lavorato intensamente, è senza dubbio il ritorno in maniera attiva della Pro Loco di Cerveteri. In queste settimane ci siamo confrontati svariate volte con il Presidente Emanuele Badini ed è nostra precisa volontà stipulare una nuova convenzione che faccia tornare questa realtà centrale all’interno della tradizione e dell’organizzazione dei grandi appuntamenti della città. Ci saranno inoltre tante iniziative con i Rioni, più volte incontrati insieme a Francesca Cennerilli in questi mesi e ovviamente non mancheranno i numerosi stand di artigianato in tutto il Centro Storico. Stiamo lavorando per fare in modo che Cerveteri possa vivere due giorni di grande festa e, complice il periodo e auspichiamo anche il bel tempo, un weekend con tante famiglie e visitatori nel Centro Storico”.