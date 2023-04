Cerveteri, ecco il progetto del nuovo asilo nido comunale

Asilo nido comunale, Gubetti: “Abbiamo mantenuto un impegno importante che avevamo previsto nel nostro programma”

“Nel Consiglio Comunale di ieri abbiamo approvato all’unanimità dei presenti l’iter per la realizzazione del Secondo Asilo Nido Comunale di Cerveteri, un intervento a costo zero per la città che vedrà sorgere una struttura di altissimo livello qualitativo e progettuale, con un elevatissimo standard di sostenibilità ambientale” scrive il sindaco Gubetti attraverso le sue pagine social.

“Il progetto totalmente finanziato con i fondi del PNRR vedrà sorgere a Cerenova un nuovo asilo nido d’infanzia che potrà ospitare 40 bambini e bambine, all’interno di uno spazio ampio ed accogliente, rispondente ai più alti standard di comfort energetico e di benessere”.

“Abbiamo mantenuto un impegno importante che avevamo preso con i cittadini e previsto nel nostro programma di Governo” continua il primo cittadino.

“Grazie a tutti i consiglieri di maggioranza che hanno partecipato alla realizzazione di questo progetto, agli Assessori Ferri e Lucchetti per il importantissimo e prezioso lavoro svolto, al nostro Dirigente arch. Bettoni e al funzionario ai lavori pubblici Ing. Bernucci che segue l’iter complicatissimo del bando PNRR con grande impegno. In questa giornata speciale per la nostra amministrazione avremmo voluto vedere il consiglio unito per un progetto che vedrà crescere la nostra comunità così purtroppo non è stato, e me ne rammarico: l’opposizione infatti (Ramazzotti, Paolacci, Vecchiotti, Piergentili, Belardinelli, Pavin e Bucchi) ha deciso di alzarsi ed abbandonare l’Aula, un gesto incomprensibile ma che non ci fermerà nel nostro lavoro per la città” conclude Elena Gubetti, sindaco del comune di Cerveteri.