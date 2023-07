Cerveteri e il capolinea dei bus: è amministrazione contro tutti

Cerveteri e il capolinea dei bus a Viale Manzoni: cresce il malcontento, ma l’amministrazione non cambia idea

Non accenna a diminuire il malcontento derivato dallo spostamento del capolinea dei bus a Viale Manzoni. Spostamenti di fermata, assenza di pensiline e discese pericolose sono solo alcune delle cause delle proteste di queste settimane. Ieri in Consiglio Comunale, l’amministrazione non ha fatto passi indietro e la consigliera Belardinelli ha commentato questa scelta così: “Una scelta senza alcuna logica, quasi un dispetto ai cittadini più fragili, per fare poi un capolinea e una fermata (in discesa!) che non rispettano nemmeno le prescrizioni del codice della strada… E i consiglieri di maggioranza tutti zitti e allineati!”

“Lo dicevo ieri sera in consiglio comunale – prosegue la Belardinelli – sono talmente presuntuosi da non accettare nessun consiglio o suggerimento, tanto presuntuosi pensare di non sbagliare mai… Purtroppo però sono clamorosamente smentiti dai disastrosi risultati del loro amministrare!”

Intanto, è partita anche la raccolta firme degli abitanti della parte alta di Cerveteri. I cittadini non solo chiedono a gran voce di tornare all’assetto precedente, ma vorrebbero anche il ripristino di una fermata a Piazza San Pietro.