Cerveteri: due cuccioli salvati dall’abbandono grazie alle Guardie Ecozoofile –

Due cuccioli abbandonati sono stati tempestivamente salvati dalle Guardie Ecozoofile Fareambiente di Cerveteri. I piccoli erano stati lasciati in una cassetta davanti al depuratore di Campo di Mare e, soprattutto con le alte temperature, avrebbero corso il rischio di morte certa.

L’organizzazione ha sottolineato in un post su Facebook che avere animali comporta responsabilità, tra cui la sterilizzazione se non si è in grado di accudire eventuali nuovi cuccioli. L’abbandono, ricordano, è un reato perseguibile per legge.

I cuccioli sono ora in clinica, rifocillati e sottoposti a cure sanitarie, microchippatura e vaccinazioni. Le autorità hanno identificato i responsabili grazie alle telecamere di sorveglianza. Il Sindaco di Cerveteri, Elena Gubetti, ha confermato le buone condizioni di salute degli animali e l’avvio dell’iter per l’adozione.

Chiunque conosca una possibile mamma dei cuccioli è invitato a contattare l’organizzazione tramite e-mail.