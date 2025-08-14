Cerveteri, FDI: “I Terzi senza acqua da circa 70 giorni, strumentalizzazioni o verità?” –

“Veramente commovente e vergognoso leggere le dichiarazioni della sindaca che in merito al problema acqua nella frazione de I Terzi dice che ci sono state strumentalizzazioni da una parte politica dimenticando che probabilmente è proprio grazie a quella forza politica, Fratelli d’Italia, che sottintende nelle dichiarazioni rilasciate che si è mosso qualcosa anche se il problema rimane tutt’ora irrisolto.”

Lo rende noto il gruppo politico di Fratelli d’Italia in un comunicato, nel quale dichiarano inoltre:

“Il problema cara Sindaca viene da lontano, circa 15 anni, e guarda caso in questi 15 lunghi anni il governo della città è stato gestito anche dal gruppo politico di cui lei fa parte ricoprendo sempre ruoli amministrativi importanti. Di conseguenza viene spontaneo domandarsi di che cosa si vanta. Di aver mandato una botte d’acqua a famiglie che ne erano sprovviste da circa settanta giorni? Non sarà mica sua la strumentalizzazione dei fatti. Se così non è ci dica cosa le ha impedito in quindici anni di risolvere questo grave problema portato alla sua attenzione in consiglio comunale anche nel corso dell’anno 2024, e indichi date certe per il ripristino del servizio.”