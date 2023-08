Donna investita sull’Aurelia, era uscita di casa dopo una lite con il marito. I carabinieri non escludono nessuna pista

Cerveteri: donna investita sull’Aurelia, ma è giallo sulla dinamica dell’incidente – Sono già passate già più di 24 ore dall’investimento di una donna sulla Via Aurelia all’altezza del Todis di Cerveteri, ma la dinamica dell’incidente non è ancora stata chiarita. La donna è stata identificata solo poche ore da dai carabinieri che non erano stati contattati quella notte. L’unica vettura intervenuta era stata quella del personale sanitario, su chiamata del marito che ha trovato la consorte riversa in strada.

Dopo l’identificazione, i carabinieri hanno parlato proprio con il marito che ha dichiarato che la donna aveva lasciato autonomamente la propria abitazione a seguito di un litigio. Preoccupato dal mancato rientro, l’uomo avrebbe iniziato a cercarla su un tratto di strada che lei era solita percorrere.

Le indagini sono state assegnate ai carabinieri di Campo di Mare che indagano senza escludere alcuna possibilità. Sembra che gli agenti abbiano trovato alcuni residui della vettura coinvolta e che potrebbero riuscire a risalire al suo proprietario.

Stando ad una prima ricostruzione un’automobile che viaggia ad un’andatura di 80 chilometri orari potrebbe addirittura non aver sentito l’urto e per questo potremmo non essere di fronte ad un pirata della strada o ad un investimento intenzionale. Bisogna anche considerare che la donna non aveva un adeguato abbigliamento catarifrangente.

Entrambi i membri della coppia sono incensurati e non hanno mai avuto problemi con la legge. Insomma, chi ha investito la donna? Perché non sono stati chiamati i carabinieri al momento del ritrovamento? Che tipo di litigio avevano avuto i coniugi? Non è inusuale passeggiare lungo la Via Aurelia? Possibile che non ci sia alcun testimone?

Non ci resta che attendere lo sviluppo delle indagini.