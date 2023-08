Sagra dell’Uva e del Vino dei colli ceriti: le foto storiche

di Angelo Alfani

Quello che segue è una sequenza di foto della festa cervetrana laica per eccellenza.

Molte delle foto, soprattutto quelle della Prima Sagra del 24/25 agosto del sessantadue ,fanno parte dell’archivio della mia famiglia.

Altre sono state raccolte da me grazie ad amici che non desideravano che andasse perduto un ricordo così fondante della storia recente del Paese.

Ricordo Copponi Salvatore, Giancarlo Sebastiani, la famiglia di Lucio De Santis, Marini ed altri.

Non sono assolutamente riproducibili per scopi commerciali, per essere vendute e farne lucro come accade in un mondo in cui la pecunia fa dimenticare ogni regola morale.

Qualsiasi riproduzione o utilizzo deve essere richiesta a chi le sta offrendo in visione alla Comunità cervetrana.

Si inaugura la Prima sagra Benedizione degli stand Carro con cervetrani in costume Carro primissime Sagre Seconda Sagra : in attesa del vincitore Lucio trionfante

Parodia Armata Brancaleone Parodia dell’Armata Brancaleone 1966