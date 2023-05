Cerveteri, domenica 28 maggio processione per l’infiorata di Santa Maria Maggiore –

Domenica 28 maggio 2023, a Cerveteri, torna la processione per l’infiorata di Santa Maria Maggiore.

Dopo la S. Messa delle ore 18 in S. Maria Maria Maggiore, infatti, alle ore 18.45 si snoderà la processione con la statua della Madonna patrona da Piazza e Via S. Maria, Via Roma, Via Agyllina, Via dei Bastoni, Largo della Boccetta, Via Etruria, Piazza Risorgimento, Piazza A. Moro, Via Armando Diaz, Via Monte Grappa, Via Matteotti, Piazza Gramsci, Via Monte Zebio, Via Armando Diaz, Piazza S. Pietro, Via Piave, Piazza A. Moro, Via Roma, Via e Piazza S. Maria rientrando nella Chiesa di S. Maria.

A renderlo noto gli organizzatori.