Tennis, Santa Marinella: domenica 28 maggio allo Sporting Club incontro che vale il passaggio in Serie C

Fervono i preparativi per ospitare l’incontro di domenica 28 sui campi in terra battuta dello Sporting Club di Santa Marinella tra Aureliano Tennis Team e TC Parioli valevole per il passaggio in serie C.

Dopo un torneo entusiasmante e coinvolgente per il pubblico di casa, il capitano Marco Pantoni sarà in grado di schierare la formazione tipo, contando sul giusto mix di esperienza ed entusiasmo dei più giovani.

Da parte dell’organizzazione l’impegno e votato a fare divertire il pubblico e tutti coloro che gravitano attorno alla scuola tennis, ovviamente il traguardo e la serie superiore che segnerebbe il nuovo corso per i ragazzi guidati dai fratelli Oroni.

<< Siamo sicuri che sarà una gran giornata di tennis, invitiamo tutti a partire dalle 10:00, con il forte desiderio e la speranza di festeggiare a fine match, siamo consapevoli che il Parioli è una squadra blasonata e proverà a vincere almeno quanto noi, ma confidiamo nella partecipazione di un folto pubblico tifoso e sportivo, che non ci ha mai fatto mancare affetto e vicinanza>>.

Appuntamento dunque per domenica, allo Sporting Club di Santa Marinella, dove per l’occasione lo storico circolo si vestirà a festa per accompagnare i propri beniamini verso uno storico traguardo.