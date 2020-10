Share Pin 5 Condivisioni

Cerveteri, domani raccolta alimentare “per non lasciare indietro nessuno” –

Lo rende noto il Sindaco di Cerveteri Alessio Pascucci via social affermando quanto segue: “I volontari di “UniCoop Tirreno Cerveteri”, per l’intera giornata di domani, sabato 17 ottobre, saranno presenti fuori il punto vendita di Via Paolo Borsellino a Cerveteri (davanti l’Istituto Enrico Mattei) per raccogliere generi alimentari da distribuire tra le famiglie maggiormente in difficoltà. E’ possibile donare prodotti a lunga scadenza come: pasta, riso, pomodori pelati, tonno, legumi (fagioli, ceci, piselli, lenticchie), olio, caffè, biscotti, alimenti per bambini, carne in scatola, zucchero. Non è possibile donare invece: prodotti freschi, surgelati e a breve scadenza. Donando anche un singolo prodotto (ma chi può, può donarne ovviamente di più), aiuteremo chi sta attraversando un momento difficile. Sono sicuro, che anche questa volta ci dimostreremo una comunità solidale.”