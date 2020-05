Condividi Pin 1 Condivisioni

Ladispoli in serie D? Venerdì si saprà

Cerveteri, domani può inziare la festa. Gli etruschi tornano in Eccellenza dopo 7 anni

Domani, venerdì, il Cerveteri festeggerà il ritorno in Eccellenza dopo 7 anni. La Federazione ha deciso di sospendere i campionati, quindi sarà promossa la prima di ogni girone dell’Eccellenza.

Dunque, gli etruschi avendo terminato da primi della classe prima della sospensione saranno promossi nella categoria maggiore dei dilettanti laziali, culminando una stagione da protagonisti per più di 3/4 di torneo. Un obiettivo che voleva la società che al suo secondo anno di gestione ha centrato un tragaurdo che supera ogni attesa. In un modo o nell’altro, rispettando le precauzioni sanitarie, saranno effettuati dei festeggiamenti anche se limitati. La dirigenza vuole premiare chi si è impegnato, giocatori e tecnico, i protagonisti di una calvatata densa di soprese. Fracassa sarà, anche per la prossima stagione, l’allenatore dei verdeazzurri pronti a sfidare grandi squadre. Incerto il destino del Ladispoli, i vertici dei dilettanti stanno valutando se ci saranno retrocessioni o no. Il Consiglio Federale deciderà di promozioni e retrocessioni, saranno prese in considerazioni nuove regole, non alla lettera del regolamento naturale che se venisse preso vedrebbe, dal momento che al penultimo posto, il Ladispoli retrocesso in Eccellenza. Ipotesi che tutti scongiurano e a Ladispoli sono in attesa di notizie positive pe venerdi’, sperando che i rossoblù anche per il prossimo campionato possono giocare in serie D.