I verdeazzurri creano ma sprecano, poi il giovane centrocampista firma il pareggio quasi allo scadere. “Abbiamo dimostrato di essere una squadra compatta, dura a morire”

Cerveteri, Di Tata acciuffa il Morandi nel finale. A Ostia finisce 1-1. Un guizzo di Edoardo Di Tata quasi allo scadere regala al Cerveteri un punto prezioso sul campo del Morandi. A Ostia Lido finisce 1-1, con i verdeazzurri capaci di riprendere una partita che li aveva visti andare sotto, ma anche con il rammarico per le occasioni sprecate. Gli etruschi affrontano la gara a viso aperto, si propongono più volte in avanti e costruiscono opportunità che non riescono a concretizzare. Un paio capitano sui piedi di Bezziccheri, senza però trovare il gol. Il Cerveteri continua a cercare il pareggio e nel finale lo conquista grazie a Di Tata, tra i migliori in campo.

La sua rete fa esultare squadra e tifosi e premia la tenacia dei verdeazzurri. Un punto che dà fiducia, anche se, per quanto creato, resta la sensazione di poter raccogliere qualcosa in più. Ha affermato infatti Edoardo Di Tata: “Contento del gol sì, ma soprattutto del pareggio. Abbiamo dato dimostrazione di essere una squadra compatta, dura a morire. Ce l’abbiamo messa tutta per riprendere la gara. Per quanto visto in campo, il pareggio possiamo considerarlo stretto”.