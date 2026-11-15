Civitavecchia, schianto in via Terme di Traiano. Due utilitarie contro un muro. Incidente stradale intorno alle 18:30 in via Terme di Traiano, all’altezza del civico 77. Per cause ancora in fase di accertamento, due utilitarie hanno impattato violentemente tra loro, terminando la propria corsa contro il muro di cinta dell’abitazione. Nell’urto è stata inoltre divelta una colonnina elettrica dell’Enel, un nodo di sezionamento presente lungo la strada.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli uomini della caserma Bonifazi dei Vigili del Fuoco di Civitavecchia, che hanno provveduto immediatamente a mettere in sicurezza i veicoli coinvolti e l’area circostante. Gli occupanti delle due vetture sono stati invece affidati alle cure del personale sanitario del 118 e trasferiti al civico ospedale di Civitavecchia. Per mettere in sicurezza la parte elettrica danneggiata ha infine operato il personale dell’Enel.