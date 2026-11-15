Tra i volontari anche i ragazzi con disabilità del Baskin e della scuola. I ringraziamenti della Presidente Astrid Raykovich a quanti hanno partecipato

Cerveteri, anche la Consulta dei Cittadini Migranti e Apolidi alla Colletta Alimentare. Anche la Consulta di Cerveteri dei Cittadini Migranti e Apolidi ha partecipato, come ogni anno, alla Colletta Alimentare che si è svolta ieri in tutta Italia. Una giornata di solidarietà che ha coinvolto i volontari della Consulta insieme ai ragazzi con disabilità del Baskin e della scuola, presenti per dare il proprio contributo alla raccolta. La presidente Astrid Raykovich ha ringraziato tutte le persone che hanno reso possibile la partecipazione all’iniziativa. A partire da Albita e Chiara, impegnate durante la mattinata, e da Giovanni, Dalila, Catia e Anna, che hanno preso parte alla giornata insieme ai ragazzi.

Una partecipazione, quella dei ragazzi, che la presidente ha voluto sottolineare, ricordando il loro desiderio di impegnarsi nel volontariato e di contribuire in prima persona all’iniziativa. Nel corso della giornata sono passate a portare un saluto e il proprio sostegno anche la sindaca Elena Gubetti e la consigliera comunale Adele Prosperi, alle quali Raykovich ha rivolto un ringraziamento a nome della Consulta.