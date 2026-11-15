Gli studenti dell’Istituto Comprensivo di Cerveteri protagonisti di una straordinaria maratona di solidarietà

Sabato 14 novembre, i corridoi e le aule dell’Istituto Comprensivo “Cena” di Cerveteri si sono trasferiti per un giorno tra gli scaffal exi del supermercato Todis di via Aurelia. Dalle 8:00 alle 18:00, quaranta entusiasti alunni della scuola secondaria (rappresentanti di tutte le classi prime, seconde e terze) e alcuni piccoli studenti della scuola primaria sono stati i protagonisti indiscussi di una straordinaria maratona di solidarietà in occasione della Giornata Nazionale della Colletta Alimentare.

Accoglienza, sorrisi e una grande partecipazione

Armati di pettorine, di un sorriso contagioso e di una naturale allegria, i ragazzi hanno saputo accogliere e guidare la clientela con straordinaria cordialità. La loro presenza non è passata inosservata: con gentilezza ed educazione, i giovani studenti hanno spiegato il senso dell’iniziativa, coinvolgendo grandi e piccoli in un gesto semplice ma dal valore immenso. La presenza congiunta degli alunni più grandi della secondaria e dei piccoli della primaria ha incarnato al meglio lo spirito dell’Istituto Cena: una comunità educativa in cui i bambini e i ragazzi di diverse età condividono esperienze significative, accompagnandosi passo dopo passo nella crescita e nel passaggio tra i vari ordini scolastici.

Una giornata di cuore e solidarietà: Cerveteri risponde con generosità alla Giornata della Colletta Alimentare

Un risultato eccezionale e una logistica… da record!

La generosità della cittadinanza di Cerveteri, unita all’impegno instancabile dei ragazzi, ha superato ogni aspettativa. Alla fine della giornata, il bilancio è stato straordinario: 603 chili di generi alimentari raccolti, suddivisi in 72 scatoloni. Il flusso di donazioni è stato così imponente che l’Esercito Italiano – intervenuto per il ritiro finale – ha dovuto effettuare ben tre passaggi con i propri mezzi per riuscire a caricare tutti i colli raccolti, prima della chiusura ufficiale delle operazioni alle ore 19:00.

Un grazie speciale a chi rende tutto questo possibile

Il successo di questa giornata è il frutto di una forte alleanza educativa e di una consolidata tradizione di solidarietà sul territorio. Un sentito ringraziamento va alla famiglia Morazzoli, proprietaria del punto vendita Todis di via Aurelia, che da anni ospita con grande generosità e affetto i ragazzi dell’istituto.

Un plauso speciale va infine ai docenti che hanno guidato e coordinato i ragazzi con passione: la professoressa Ilaria Dall’Acqua, docente di religione da anni in prima linea nella sensibilizzazione dei nostri alunni verso i temi della solidarietà e della cittadinanza attiva, e la professoressa Valeria Venturelli, referente degli eventi dell’istituto. Giornate come questa ci ricordano che la scuola non è solo luogo di apprendimento teorico, ma il laboratorio privilegiato dove i nostri giovani imparano a diventare cittadini consapevoli, capaci di fare la differenza con un sorriso e un gesto d’amore verso il prossimo.