Potranno essere ritirati solo su appuntamento. Obbligatoria la compilazione e l’invio del modulo di prenotazione

Consegna dei mastelli della raccolta differenziata sospesa fino al 2 febbraio.

Cerveteri: dal 2 febbraio la consegna dei mastelli per la differenziata

Ad annunciarlo è stata l’amministrazione comunale.

A partire da martedì 2 febbraio, sarà possibile per i cittadini che devono ancora ritirare il kit completo dei contenitori o integrare per furto o danneggiamento irreversibile quello in dotazione, prenotare il ritiro.

Per l’appuntamento e il ritiro sarà obbligatorio compilare e inviare il modulo di prenotazione disponibile QUI.

Data e ora del ritiro saranno comunicati al numero di telefono indicato sul modulo di prenotazione.

Non saranno ammessi utenti senza prenotazione.

In previsione, inoltre, dell’applicazione della tariffa puntuale (tarip), entro il 31 marzo tutte le utenze dovranno esporre i rifiuti su strada usando esclusivamente i contenitori in dotazione per la raccolta.

Dal Comune inoltre chiariscono che tutti i contenitori già forniti dal gestore del servizio sono idonei all’applicazione della tariffa e non devono essere sostituiti.

