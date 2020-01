Condividi Pin 1 Condivisioni

La convocazione

Cerveteri, convocato il Consiglio Comunale per il 27 gennaio – Il Presidente Carmelo Travaglia comunica che è convocato il Consiglio Comunale di Cerveteri, per il giorno 27 gennaio 2020 ore 19.00, nella sede in Via Rosati Palazzo “Granarone”, per discutere i seguenti punti o.d.g.:

Approvazione verbali sedute precedenti (28 novembre 2019, 09 dicembre 2019 e 27 dicembre 2019); Commissioni Consiliare I “PERSONALE, AAGG, DECENTRAMENTO, VVUU” e VI “SANITA’, ASSISTENZA, SERVIZI SOCIALI, PROTEZIONE CIVILE” – Sostituzione del componente Sig.ra Manuela NASONI; Piano di valorizzazione del Patrimonio Comunale – ANNO 2020 – Cambio d’uso funzionale immobile comunale in località Valcanneto f.67 p.2636 sub 40-41.