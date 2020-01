Condividi Pin 0 Condivisioni

Il racconto

I Queen sono la prima band a comparire sulle monete inglesi – Come riportato da Tgcom24, nuova onorificenza per i Queen dopo che la Royal Mail aveva annunciato la celebrazione del loro cinquantesimo anniversario con un francobollo, disponibile da luglio. Freddie Mercury e soci sono la prima band a finire su una moneta commemorativa coniata direttamente dalla zecca di stato del Regno Unito. La moneta avrà la forma delle 5£ e sarà la prima della collezione “Music Legends” inaugurata dalla Royal Mint.

“Questo è un grande momento, chi lo avrebbe mai immaginato? Quando abbiamo iniziato, anche il primo gradino della scala sembrava essere irraggiungibile. Far conoscere la nostra band e celebrare la nostra musica in questo modo è molto toccante, un vero onore”, ha commentato il chitarrista Brian May.

Ogni moneta rende omaggio a ciascun membro della band, con i dettagli degli strumenti suonati: il microfono, la Red Special di Brian May, il Fender Precision Bass di John Deacon, la grancassa della batteria di Roger Taylor e il pianoforte di Freddie Mercury su cui è segnato l’accordo di apertura di “Bohemian Rhapsody”.