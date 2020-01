Condividi Pin 16 Condivisioni

La nota del Ministero della Salute

Virus Cina, da giovedì a Fiumicino scanner per il controllo della febbre – Virus Cina, a Fiumicino da giovedì saranno in funzione gli scanner per il controllo della temperatura corporea dei viggiatori. A partire da giovedì 23 gennaio, data in cui è previsto il prossimo volo diretto dalla città di Wuhan all’aeroporto di Roma Fiumicino, il Ministero della Salute ha predisposto l’attivazione di un canale sanitario con controllo della temperatura corporea dei viaggiatori attraverso scanner. È prevista anche la compilazione di una scheda che indichi destinazione e percorso dei passeggeri, una volta sbarcati. Lo rende noto lo stesso ministero.