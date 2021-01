Share Pin 13 Condivisioni

Cerveteri, contenitori stradali di abiti usati ora disponibili presso il Centro di Raccolta Comunale

Sono in corso da parte della Ditta di Igiene Urbana del Comune di Cerveteri le operazioni di rimozione dalle strade di Cerveteri capoluogo e di Marina di Cerveteri dei contenitori per la raccolta di indumenti usati. D’ora in poi, saranno disponibili presso il Centro Comunale di Raccolta in Via Settevene Palo Nuova. Rimarranno ubicati al proprio posto invece, vista la lontananza dall’Isola Ecologica, i contenitori presenti nelle altre Frazioni, ovvero Valcanneto, Borgo San Martino, I Terzi, il Sasso, Borgo di Ceri e Due Casette.

“Una misura, questa della rimozione dei contenitori, che si è resa necessaria per il decoro urbano dei due territori più grandi e maggiormente popolosi del nostro Comune – ha detto Elena Gubetti, Assessora alle Politiche Ambientali del Comune di Cerveteri – nelle ultime settimane infatti, si sono quadruplicate le segnalazioni da parte di cittadini di vere e proprie discariche abusive nelle adiacenze dei cassonetti. Una situazione non più sostenibile, che creava enormi disagi a tutti i cittadini di Cerveteri che con grande senso civico differenziano correttamente i propri rifiuti e che utilizzano quei contenitori per il loro reale scopo, ovvero quello di conferire abiti in buono stato e ancora utilizzabili”.

“Nella restante parte del territorio – prosegue la Gubetti – a causa della lontananza dal Centro Comunale di Raccolta, i contenitori saranno mantenuti, pertanto rinnovo il mio invito a tutti a conferirvi solamente quanto previsto, ovvero abiti usati, in buono stato e ben chiusi all’interno delle buste”.

I Cittadini di Cerveteri capoluogo e Marina di Cerveteri potranno recarsi per conferire gli abiti presso l’Isola Ecologica di Via Settevene Palo Nuova. Sarà possibile conferirvi tutti i giorni, dal lunedì al sabato dalle ore 07:00 alle ore 16:00 e la domenica dalle ore 07:00 alle ore 13:00, rispettando tutte le indicazioni e le restrizioni anti-covid attualmente in vigore.