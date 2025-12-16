Cerveteri: Consiglio deserto. Numeri precari, ingovernabilità totale

 
16 Dicembre 2025

Una nota stampa congiunta dei consiglieri d’opposizione che critica la scelta di spostare i consigli comunali al mattino

Spostare il Consiglio al mattino, ostacolando non solo l’opposizione ma anche la partecipazione dei cittadini, doveva servire a questa maggioranza per garantirsi il precario numero legale rimasto.

Tentativo, ovviamente, fallito miseramente.

L’aula vuota di oggi certifica la stagnazione che continuiamo a denunciare: una precarietà numerica che paralizza Cerveteri. Non c’è visione, non c’è politica, ma soprattutto non c’è la maggioranza.

Mai come oggi vale la massima di Totò: “È la somma che fa il totale”.

E il vostro totale è l’imbarazzo di presentare la massima assise cittadina in queste condizioni.

I consiglieri d’opposizione

  • Federico Salamone
  • Laura Mundula
  • Alessio Lasorella
  • Gianluca Paolacci
  • Luigino Bucchi
  • Lamberto Ramazzotti
  • Salvatore Orsomando
  • Luca Piergentili
  • Emanuele Vecchiotti
  • Alessandro Fondate
  • Wilma Pavin
  • Nicolò Accardo