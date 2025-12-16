Una nota stampa congiunta dei consiglieri d’opposizione che critica la scelta di spostare i consigli comunali al mattino
Cerveteri: Consiglio deserto. Numeri precari, ingovernabilità totale –
Spostare il Consiglio al mattino, ostacolando non solo l’opposizione ma anche la partecipazione dei cittadini, doveva servire a questa maggioranza per garantirsi il precario numero legale rimasto.
Tentativo, ovviamente, fallito miseramente.
L’aula vuota di oggi certifica la stagnazione che continuiamo a denunciare: una precarietà numerica che paralizza Cerveteri. Non c’è visione, non c’è politica, ma soprattutto non c’è la maggioranza.
Mai come oggi vale la massima di Totò: “È la somma che fa il totale”.
E il vostro totale è l’imbarazzo di presentare la massima assise cittadina in queste condizioni.
I consiglieri d’opposizione
- Federico Salamone
- Laura Mundula
- Alessio Lasorella
- Gianluca Paolacci
- Luigino Bucchi
- Lamberto Ramazzotti
- Salvatore Orsomando
- Luca Piergentili
- Emanuele Vecchiotti
- Alessandro Fondate
- Wilma Pavin
- Nicolò Accardo