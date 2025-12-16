Nuoto Master, il Tyrsenia Sporting Club rompe gli indugi: esordio da protagonisti a Ostia e rotta verso gli Europei di Parigi

Domenica scorsa il battesimo della stagione al Memorial Brunelleschi. Il settore Master del centro cerite, guidato dall’esperienza di Giancarlo Paolacci, cresce nei numeri e punta ai grandi appuntamenti nazionali e internazionali

CERVETERI – È partita ufficialmente, carica di aspettative e con l’adrenalina delle grandi occasioni, la stagione agonistica 2025/2026 del settore Nuoto Master del Tyrsenia Sporting Club “Fabiana Straini”.

Domenica scorsa, 14 dicembre, la compagine cerite è scesa in vasca presso il prestigioso Centro Federale Polo Acquatico Frecciarossa di Ostia per il XVI Memorial Celio Brunelleschi. Un appuntamento classico del calendario FIN che ha visto il folto gruppo di atleti del Tyrsenia, fieri portacolori della città di Cerveteri, misurarsi con i migliori nuotatori della regione in un test che ha dato risposte eccellenti sia cronometriche che di spirito di squadra.

Una realtà in continua crescita Nato poco prima del difficile periodo pandemico, il movimento Master del Tyrsenia ha dimostrato una resilienza straordinaria. In soli cinque anni, sotto la sapiente direzione sportiva e l’esperienza consolidata di Giancarlo Paolacci, il gruppo si è allargato a macchia d’olio, diventando un punto di riferimento nel territorio per chi ama il connubio “acqua e cloro”.

La forza di questo progetto risiede nella sua eterogeneità: in corsia si allenano fianco a fianco ex agonisti desiderosi di rivivere i fasti giovanili e nuovi appassionati che, in età adulta, hanno deciso di lanciarsi in una nuova sfida con se stessi.

“Non è solo nuoto, è uno stile di vita,” si respira a bordo vasca. Con quattro allenamenti settimanali che coprono estate e inverno, il Tyrsenia ha creato non solo una squadra agonistica, ma un gruppo cementato da un feeling che va oltre la corsia. Per molti, tuffarsi in acqua significa liberare la mente dallo stress quotidiano, allontanare la soglia dell’età che avanza e vivere un’esperienza fisica corroborante e appagante.

L’esordio al Memorial Brunelleschi è stato solo il primo passo di una marcia che si preannuncia

entusiasmante. Il calendario messo a punto dallo staff tecnico del Tyrsenia non lascia spazio a dubbi sulle

ambizioni del team:

A febbraio il gruppo sarà impegnato nei Campionati Regionali FIN Lazio, banco di prova

fondamentale per la stagione invernale.

fondamentale per la stagione invernale. Seguiranno le varie tappe del prestigioso Circuito Supermaster FIN, sia nel Lazio che in trasferta.

A fine giugno, l’appuntamento clou nazionale con i Campionati Italiani FIN a Riccione, la “Mecca” del

nuoto italiano.

Ma l’asticella è puntata ancora più in alto. Lo sguardo del Tyrsenia Sporting Club è già rivolto all’estate 2026, con l’obiettivo internazionale più prestigioso: i Campionati Europei Master che si svolgeranno a Parigi dal 10 al 16 agosto. Una sfida ambiziosa per una società che continua a rappresentare con orgoglio Cerveteri nelle vasche di tutta Italia, confermandosi un polo d’eccellenza per chiunque voglia trasformare lo sport in passione, a qualsiasi.

età.

M.F.